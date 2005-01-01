У зоні АТО день минув без обстрілів

СуспільствоЮлія Поліковська, 7 січня1230
У зоні АТО день минув без обстрілів
фото Міноборони України
На Різдво у зоні АТО обійшлося без обстрілів

У неділю, 7 січня, вперше у 2018-му році день у зоні антитерористичної операції день минув без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

«Станом на 18:00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації», – йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили на необхідності забезпечення миру та спокою під час різдвяних свят і підтвердили відданість дотриманню сталого припиненню вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи.

«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», – підсумували у штабі.

Тим часом «Військове телебачення України» показало, як українські бійці святкують Різдво в зоні АТО.

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