У зоні АТО день минув без обстрілів

На Різдво у зоні АТО обійшлося без обстрілів

У неділю, 7 січня, вперше у 2018-му році день у зоні антитерористичної операції день минув без порушень режиму припинення вогню. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

«Станом на 18:00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації», – йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили на необхідності забезпечення миру та спокою під час різдвяних свят і підтвердили відданість дотриманню сталого припиненню вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи.

«Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», – підсумували у штабі.

Тим часом «Військове телебачення України» показало, як українські бійці святкують Різдво в зоні АТО.