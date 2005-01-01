Бойовики знову відкрили вогонь по силах АТО

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 08:58520

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Бойовики знову відкрили вогонь по силах АТО

Після короткого затишшя увечері 7 січня бойовики на Донбасі знову відновили обстріли сил АТО. Про це на Facebook повідомив прес-центр штабу АТО.

«Майже добу протрималося Різдвяне перемир’я. Але увечері ворог не зміг втриматися від провокацій та зірвав домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Зокрема, на Донецькому напрямку, противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік наших захисників півтора десятка мін. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться у повідомленні штабу АТО.

Поранення зазнав один український військовослужбовець. Його госпіталізували.

На інших ділянках лінії зіткнення режим тиші не порушували.

Як повідомляв ZAXID.NET, станом на 18:00 7 січня вперше у 2018 році у зоні проведення АТО не було зафіксовано жодного обстрілу впродовж дня.

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У зоні АТО день минув без обстрілів ZAXID.NET
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