За добу у АТО поранили одного українського військовослужбовця

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 08:39360

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За добу у АТО поранили одного українського військовослужбовця
Вперше за останні три доби, порушено режим перемир’я на Луганському напрямку

У зоні АТО 4 січня двічі порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень, його оперативно доставлено до військового шпиталю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними прес-центру бойовики незаконних збройних формувань попри «Новорічне перемир’я» продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України.

«Вперше за останні три доби порушено режим перемир’я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120-мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського. На Донецькому напрямку, ще за світлої пори доби, ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького», — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

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