Рятувальники гасять пожежу в Пологівському районі Запорізької області, яка виникла через обстріли з боку росіян

Збройні сили України знищили у Запорізькій області минулої доби 50 російських загарбників, п’ять ворожих танків та іншу техніку противника, повідомили в середу, 20 квітня, Сили оборони Запорізького краю.

За інформацією захисників Запорізької області, наразі ситуація на південно-східному напрямку залишається без суттєвих змін. Окупанти намагаються поліпшити своє тактичне становище і проводять наступальні дії у східних районах області, а також обстрілюють із реактивних систем залпового вогню «Град», кулеметів та ствольної артилерії міста Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Степногірськ та інші.

Водночас, Сили оборони Запорізького краю успішно виконують бойові завдання та дають адекватну відповідь ворогові, знищуючи його живу силу й техніку. Зокрема, за вівторок вони знищили 50 та поранили ще 80 російських військових. Також захисники Запорізької області знищили п’ять ворожих танків та 12 броньованих машин.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Запорізькій області «кадирівці» розстріляли російських солдатів, які влаштували бунт.