Інцидент стався у Пологівському районі на Запоріжжі

Війська глави Чечні Рамзана Кадирова, яких відправили воювати в Україну, розстріляли кількох російських окупантів, які затіяли бунт через невиплату обіцяних грошей та відмовилися воювати. Про це повідомив речник Запорізької ОВА, полковник Іван Арєф’єв.

Інцидент стався у Пологівському районі Запорізької області. За інформацією ЗОВА, «кадирівці» жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю та їхати додому.

У той самий час, постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється.

Зауважимо, що у Запорізькій області поблизу міста Пологи останніми днями загострилася ситуація. Там триває наступ російської армії. На тлі цього на території області десятки населених пунктів залишаються без електроенергії та водопостачання.

Раніше засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв повідомив, що до 40% контрактників, які побували на війні в Україні, відмовляються повертатись воювати з українськими воїнами. Такі солдати масово фіксуються практично у кожному з'єднанні, виведеному з України.