Михайло Кіщик був убитий під час боїв біля міста Кремінна Луганської області

У боях на території України загинув один із ватажків бойовиків самопроголошеної «ЛНР» Михайло Кіщик, позивний «Міша Чечен». По це повідомив голова так званого уряду «ЛНР» Сергій Козлов, передає BBC.

Михайло Кіщик був убитий під час боїв біля міста Кремінна Луганської області. За словами Сергія Козлова, Михайло Кіщик разом із іншими бойовиками потрапили в оточення біля Кремінної. В ході бою з українськими військами командира «ЛНР» ліквідували.

Михайло Кіщик народився в Алчевську, у 2014 році очолив батальйон «Атаман», що воював на боці самопроголошеної «ЛНР».

За інформацією BBC, його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон. А у 2016 році російська «Новая газета”»у своєму розслідуванні називала підполковника Михайла Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.