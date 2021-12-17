У чоловіка вилучили викрадену техніку

Львівська поліція оперативно затримала організатора крадіжки з львівського медзакладу. Затримати зловмисника допомогли матеріали з камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Його спільників наразі розшукують.

За інформацією поліції, 16 грудня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з одного з медзакладів, який розташований на вул. Академіка Корольова у Львові. За словами заявника, зловмисники проникли у приміщення вночі, пошкодивши вхідні двері, викрали комп’ютер та планшет, а після цього втекли. Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що злодії проникли у приміщення стоматологічної клініки.

«Оперативно затримати зловмисника допомогли матеріали з камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Правоохоронці впродовж декількох годин встановили особу організатора групи – раніше неодноразово судимого 43-річного львів’янина та затримали його», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Під час проведення обшуку в затриманого вилучили речові докази, зокрема викрадене майно. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Раніше чоловіка вже неодноразово притягали до кримінальної відповідальності. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, поліція розшукує спільників затриманого.