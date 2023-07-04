В Україні є 27,5 млн га сільськогосподарської землі

За два роки, що минули після впровадження в Україні ринку землі, продано і подаровано 275 157 га землі сільськогосподарського призначення, що становить лише 1% від загальної кількості такої землі в Україні. Про це сказав заступник міністра аграрної політики з питань цифровізації Денис Башлик, передає прес-служба Мінагро.

З початку земельної реформи укладено 85 247 угод купівлі-продажу сільськогосподарської землі, із них у перший рік – 27 696 угод, у другий – 23 тис., за перше півріччя 2023 року – 18 тис. угод.

Щодо площі проданої землі, то у 2021 році продано 100 тис. га сільськогосподарської землі, у 2022 році, коли ринок землі не працював чотири місяці, продано 69 тис. га, а з початку 2023 року – 50 тис. га.

«Загалом за два роки було продано і подаровано 1% від усіх сільськогосподарських земель. Це розвіює міф, що все одразу продадуть. Кількість землі сільськогосподарського призначення – 27, 5 млн га. Тобто в середньому в рік продається 0,5% землі. Люди продовжують продавати і купувати землю. Це один з показників віри в нашу перемогу», – сказав Денис Башлик.

За його словами, земельна реформа позитивно впливає на сільське господарство, наприклад, в Україні суттєво зросла кількість садів, створених невеликими фермерами за гранти урядової програми «єРобота». На думку Дениса Башлика, це пов’язано з тим, що люди можуть купити землю і працювати на своїй, а не на орендованій.

Зараз в Україні середня вартість гектару землі сільськогосподарського призначення становить 39 тис. грн. Але ціни різняться за регіонами: в Івано-Франківській області у 2022 році середня ціна гектару землі сягала 100 тис. грн.

«У 2024 році, коли почнеться другий етап реформи і до ринку будуть допущені юридичні особи, ціна на землю ще зросте», – додав посадовець.