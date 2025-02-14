Закарпатських медиків консультуватимуть фахівці Болонського дослідницького центру

У п’ятницю, 14 лютого, у Ясінянській лікарні на Рахівщині відкрили реконструйоване відділення для реабілітації українських військових. На реалізацію проєкту спрямували 280 тис. євро гранту та волонтерських внесків італійських громадян.

Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної ради, у 2024 році в Ясінянській лікарні капітально відремонтували приміщення та дах будівлі. Медзаклад облаштували діагностичним та лікувальним обладнанням та укомплектували меблями.

«Реабілітаційний стіл для терапії, бруси для відновлення навиків ходьби з перешкодами, кабіна для підвісної терапії з базовим комплектом аксесуарів та реабілітаційним столом, апарати для реабілітації для ніг та рук, лікарняні ліжка та мобільний пристрій для профілактики “Cubo” відтепер слугуватимуть для реабілітації наших військових», – розповіли в облраді, зазначивши, що у складних ситуаціях закарпатських медиків консультуватимуть фахівці Болонського дослідницького центру.

Реабілітаційне відділення у селищі Ясіня Рахівського району відкрили завдяки українсько-італійському проєкту «Health care for safety and rehabilitation», який реалізовувався за фінансової підтримки Італійської агенції з питань Розвитку Співробітництва (AICS) у співпраці з італійськими організаціями Focsiv, Missione, Calcutta, FAV. Загальна вартість проєкту – 280 тисяч євро.