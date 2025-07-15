Щоб заощадити час на кухні, варто знати декілька простих способів нарізати варені яйця

Варені яйця часто стають основним інгредієнтом різних страв, зокрема, закусок чи салатів. Щоб заощадити час на кухні, варто знати декілька простих способів їх нарізки. «24 канал» розповідає, як швидко порізати яйця на салат.

Як швидко порізати варені яйця на салат

Перший спосіб

Вам знадобляться варені яйця, ніж та чашка. Помістіть яйця в чашку та швидко маневруйте ножем від одного краю до іншого, щоб ефективно подрібнити яйця.

Другий спосіб

Для цього популярного способу вам потрібно взяти варене яйце та покласти його в сітку. Застосовуючи тиск, яйце можна ефективно протиснути крізь сітку, в результаті чого воно перетвориться на дрібно розбиті шматочки.

Третій спосіб

Цей спосіб підійде, якщо вам потрібно швидко нарізати багато яєць. Покладіть їх у посудину, візьміть товкачку для пюре та давіть яйця. Так їх вдасться подрібнити швидко та рівномірно.