За минулі вихідні до інфекційної лікарні Львова з кором госпіталізовано 62 дитини

За минулі вихідні до Львівської обласної інфекційної лікарні з захворюванням на кір госпіталізовано 62 дитини і 16 дорослих. Серед хвориє є і львів’яни, і мешканці з різних районів області. Їхній стан середньої важкості, повідомила ZAXID.NET у понеділок, 5 листопада, головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Кір на Львівщині не вщухає і лікарі не можуть спрогнозувати, коли захворюваність піде на спад.

«Сподівалися, що за літо населення провакцинується і захворюваність спаде. Та цього не сталося. Тож зниження захворюваності можна чекати тоді, коли ми всі таки провакцинуємося, або коли всі перехворіємо», - каже Наталія Тімко.

Захворюваність на Львівщині та й в Україні загалом почала зростати з початком навчального року. Минулого тижня в області, як повідомила ZAXID.NET лікар-епідеміолог львівського обласного лабораторного центру Любомира Бойко, зареєстровано вісім випадків спалаху хвороби: три у Пустомитівському районі, два – у Дрогобицькому і по одному - у Самборі, Городку і Львові.

«Минулого тижня з понеділка по п’ятницю зареєстрували 71 випадок захворювання на кір. Але ця цифра за тиждень буде значно більшою, бо багато хворих додалося за вихідні. Остаточна статистика буде наприкінця дня 5 листопада. Найчастіше діти і дорослі хворіють у Львові, Пустомитівському, Яворівському, Перемишлянському, Жовківському, Стрийському та Дрогобицькому районах», - каже Любомира Бойко.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у Європейському регіоні триває спалах кору. І Україна є лідером регіону в поширенні цього захворювання. З початку року на кір у нас захворіло понад 35 тис. громадян. Захворюваність цього року у порівнянні з минулим зросла у 17 разів.

Нагадаємо, кір – небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, є у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація. Вакцина, за словами Наталії Тімко, на Львівщині є - хороша, європейська і в достатній кількості.