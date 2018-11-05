На Львівщині у 281 мешканця області діагностували хворобу Лайма

У жовтні хворобу Лайма виявили у 11 мешканців області, серед яких п'ятеро львів'ян

Восени активність кліщів не зупинилася і цьому сприяла тепла погода. У жовтні в 11 мешканців Львівщини діагностували хворобу Лайма, а за 10 місяців 2018 року це інфекційне захворювання діагностували у 281 мешканця області, серед пацієнтів було й 19 дітей, повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш.

У жовтні через укуси кліщів хворобу Лайма діагностували у п’ятьох мешканців Львова, двох - Пустомитівського району, і по одному – Золочівського, Мостиського, Старосамбірського району і у м. Дрогобич. Мешканців покусали кліщі після після прогулянок у парку, походів до лісу.

У лабораторії львівського обласного лабораторного центру у жовтні, за словами Ірини Куліш, дослідили 17 кліщів, які принесли львів’яни, три з них були позитивними, тобто переносили збудник хвороби Лайма.

З настанням холодів активність кліщів зупиниться, але хворих можуть виявляти і в листопаді, і в грудні, адже інкубаційний період триває до 60 діб.

«Торік у листопаді діагностували 41 випадок хвороби Лайма і у грудні – 17», - сказала Ірина Куліш.

Нагадаємо, хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. Тож якщо помітили на тілі кліща чи червоні плями невідомого походження, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%. Тривалість інкубаційного (прихованого) періоду під час хвороби Лайма становить від однієї до 60 діб, найчастіше – 14 діб.