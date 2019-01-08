За минулу добу на дорогах Львівщини трапилось 20 ДТП

Травмовано п'ятеро людей

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 09:567870

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Впродовж минулої доби на автодорогах Львова та області сталось 20 дорожньо-транспортних пригод, з них чотири – з потерпілими. Про це повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Львівщини.

12 автопригод 7 січня стались на дорогах області, ще 8 – у Львові. Внаслідок ДТП п’ятеро осіб були травмовані.

За наслідками інших ДТП складено 16 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП. За це порушення передбачений штраф в розмірі 340 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року.

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