На Львівщині за минулу добу, 14 січня, чадним газом отруїлися четверо людей. Один випадок стався у м. Сокаль, інший – у с. Ваньовичі на Самбірщині. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 14:00 у Сокалі у квартирі в будинку на вул. Павла і Петра, 2, чадним газом отруїлися троє осіб. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську МКЛ. Через те, що власниці квартири не було на місці, газопостачання до квартири не припинили.

Інший випадок стався цього ж дня близько 19:10 у с. Ваньовичі (Самбірська ТГ, Самбірський район), у приватному житловому будинку. Чадним газом отруївся місцевий мешканець 1971 року народження. Його в стані середнього ступеня важкості госпіталізували в Самбірську ЦРЛ. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до будинку.

Обставини обох подій встановлює поліція.