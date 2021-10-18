За два розбійні напади на будинки пенсіонерок 32-річного мешканця Тячева засудили до восьми років позбавлення волі. Чоловік проникав до помешкань жінок, погрожував їм, забирав золото і та гроші. Одну із пенсіонерок обвинувачений побив. Фігурант справи уже має п’ять судимостей.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, обидва розбої чоловік вчинив у Тячеві у 2019 та 2020 роках. В одному з випадків потерпіла намагалася втекти і нападник побив її. Залякавши жінок, обвинувачений забирав золоті прикраси, грошові кошти та інше майно, яке надалі зберігав у себе вдома.

«Закарпатець вже має п’ять судимостей – за хуліганство, майнові злочини, погрози. За доводами окружної прокуратури на період досудового розслідування він знаходився під вартою», – уточнюють у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 187 ККУ (розбій з проникненням до житла) та засудив його до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.