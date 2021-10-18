Із 18 по 22 жовтня Закарпатський апеляційний суд припиняє розгляд справ у відкритих судових засіданнях. Натомість судові справи можуть розглядатися за відсутності учасників судового процесу. Причина – запровадження карантину через коронавірус в одного із суддів.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті Закарпатського апеляційного суду, у приміщенні установи посилили заходи безпеки щодо запобігання поширенню захворювання серед суддів та працівників апарату. У суді також нагадали, що наразі в Україні «суттєве збільшення нових підтверджених випадків Covid-19, що свідчить про наближення до нового піку захворюваності».

Відповідно до розпорядження керівництва суду, в апеляційному суді з 18 по 22 жовтня 2021 року встановили карантинні обмеження:

розгляд справ у відкритих судових засіданнях не відбуватиметься;

за умови належного повідомлення учасників судового процесу та відсутності заяв про відкладення розгляду справи, розгляд справ може бути проведений за відсутності учасників судового процесу з дотриманням вимог процесуального законодавства;

припинено проведення масових заходів, не пов’язаних із процесуальною діяльністю, зокрема, особистий прийом громадян;

припинено особистий прийом документів канцелярією суду.

У Закарпатському апеляційному суді уточнюють, що громадяни можуть звернутись до суду з позовними заявами, клопотаннями та іншими документами за допомогою пошти чи системи «Електронний суд».