Луцький міськрайонний суд постановив арештувати 37-річного жителя Луцька через несплату аліментів. Як повідомила 24 червня прес-служба прокуратури, чоловіка вже не вперше карають за несплату аліментів, але раніше йому призначали громадські роботи.

Відомо, що аліменти на утримання доньки та сина чоловік не сплачував із жовтня 2020 року. За три місяці несплати накопичилось 14,4 тис. грн боргу. У суді чоловік визнав провину та попросив не карати суворо.

Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за аналогічний злочин. Щоправда, тоді суд призначив покарання у вигляді 120 годин громадських робіт. Нині ж Луцький міськрайонний суд призначив суворіше покарання. «Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.2 статті 164) і тепер понад три місяці він перебуватиме під арештом», – йдеться у повідомленні прокуратури.