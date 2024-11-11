На Рівненщині митники викрили спробу ввезення в Україну тютюнових виробів з ухиленням від сплати податків на майже 1 млн грн. Весь товар у підприємства-порушника вилучили. Про це повідомили 11 листопада у Державній митній службі України.

Під час перевірки одного з українських підприємств, яке співпрацює з компаніями зі Швейцарії та Швеції, рівненські митники виявили порушення при ввезенні в Україну товарів, що містять нікотин.



«До митного оформлення були надані документи, в яких зазначалося, що товар не підлягає оподаткуванню акцизним податком. Однак після проведення лабораторних досліджень зразків товару з’ясувалося, що продукція є тютюновим виробом, який підлягає оподаткуванню», – зазначають митники.

Так, підприємство намагалося уникнути сплати акцизу майже на 1 млн грн.



За даним фактом Рівненська митниця склала два протоколи про порушення митних правил. Тютюнові вироби вилучили до ухвалення судового рішення.