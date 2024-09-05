Володимирецький районний суд виніс вирок Євгену Макарчуку за незаконне зберігання майже 5 кг бурштину. Обвинувачений придбав каміння у невстановленої слідством особи і зберігав протягом трьох місяців у себе вдома. За це йому призначили 51 тис. грн штрафу й конфіскували весь бурштин у власність держави.

Як йдеться у вироку від 28 серпня, у березні 2023 року Євген Макарчук придбав на виїзді з смт Володимирець Вараського району 4,9 кг незаконно видобутого бурштину. Чоловік заплатив за товар 62 645 грн, після чого завіз його до себе додому й зберігав упродовж трьох місяців. 27 травня 2023 року поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні обвинуваченого, під час якого виявили та вилучили бурштин-сирець.

У суді Євген Макарчук свою вину визнав.

Суддя Олена Іванків визнала жителя Рівненщини винним за ч.1 ст. 240-1 КК України (зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами) й призначила 51 тис. грн штрафу. Усе вилучене каміння конфіскують у власність держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.