Під час судового засідання Олександр Ткаченко визнав свою вину

Мукачівський міськрайонний суд визнав 48-річного місцевого мешканця Олександра Ткаченка винним в умисному підпалі чужого майна та повторних крадіжках в умовах воєнного стану, призначивши йому 7 років і 1 місяць ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 11 листопада, один із підпалів він скоїв наприкінці листопада 2024 року. Обвинувачений облив легкозаймистою речовиною та підпалив дизельний генератор, який забезпечував живлення мережі мобільного оператора в Мукачеві. За кілька днів він разом зі знайомим підпалив вхідні двері та вікно адміністративної будівлі Ключарківського старостинського округу.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про підпал вночі 2 грудня 2024 року. Олександр Ткаченко разом з Владиславом Костичаком на велосипедах приїхали до адмінбудівлі на вул. Теодора Ромжі, 3 у селі Ключарки, облили бензином стіни, двері й вікна та підпалили їх.

У липні 2025 року Владислав Костичак отримав за підпал три роки іспитового терміну, водночас його товариша Олександра Ткаченка, раніше засудженого до 5 років обмеження волі за зберігання наркотиків, звинуватили у серії крадіжок у Мукачеві.

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«Загалом обвинувачений викрав із під’їздів та комірних приміщень багатоквартирних будинків вісім велосипедів. Частину майна він викрадав із приміщень, куди потрапляв, зламавши двері. У суді чоловік пояснив, що планував продати велосипеди», – розповіли у прокуратурі.

Під час судового засідання Олександр Ткаченко визнав свою вину. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Плечищева визнала мукачівця винним в умисному підпалі чужого майна та повторних крадіжках, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 194, ч.4 ст. 185 КК України) та призначила йому 7 років і 1 місяць позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.