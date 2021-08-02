Лідери в розмитненні «євроблях» - Закарпаття та Київ

За час дії закону про пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах легалізовано 17 тисяч «євроблях» та сплачено до Держбюджету 600 млн грн.

Найбільше розмитнили автомобілів за пільговим тарифом на Закарпатті, де «євроблях» найбільше. Там розмитнено 3646 автомобілів, внаслідок чого бюджет поповнився на 122 млн грн, повідомляє Закарпатська митниця.

Також серед лідерів за оформленням «євроблях» є Київська митниця (1539 авто), Одеська (1487 авто), Чернівецька (1455 авто) та Львівська (804 авто).

Можливість розмитнити авто на єврономерах за спрощеною процедурою та за пільговим тарифом (його можна розрахувати на спеціальному калькуляторі) з'явилась з 15.06.2021 – з часу введення в дію законів України №1402-ІХ та №1403-ІХ, власники так званих «євроблях» мають тимчасову можливість здійснити спрощене митне оформлення своїх транспортних засобів та сплатити меншу суму податків і зборів, інших обов’язкових платежів.