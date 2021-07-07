Засуджений раніше три роки провів у в'язниці за крадіжки

Залізничний районний суд Львова засудив чоловіка, який до смерті побив свою 35-річну співмешканку. Він був раніше судимий і проведе за ґратами ще 7 років.

Вбивство трапилося у жовтні 2020 року. В ніч з 28 на 29 жовтня між чоловіком, який родом з Яворівського району, і львів’янкою виник конфлікт у її квартирі на вул. Патона під час розпивання алкоголю.

«Чоловік почав бити жінку руками та ногами в голову, тулуб та кінцівки, у результаті чого від отриманих травм вона померла», – повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

У судовому вироку зазначено, що на суді чоловік пояснив причину конфлікту тим, що жінка приховала від нього свої венеричні захворювання. Крім того, після вживання алкоголю жінка почала його принижувати і спровокувала на насильство. Швидку їй він викликав аж наступного дня і сам пішов з квартири.

Кримінальне провадження відкрили за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст.121 КК України). Суд визнав винним 33-річного чоловіка та призначив покарання – 7 років позбавлення волі. У нього вже є судимості за крадіжки в минулому.