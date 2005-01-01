За понад ₴125 тис. невиплачених аліментів у львів’янина арештували квартиру

«В Україні не повинно бути такого поняття як заборгованість по аліментах».

Раніше боржнику заборонили виїжджати за кордон і арештували його автомобіль. а тепер наклали арешт на квартиру

Мобільна виконавча група Міністерства юстиції арештувала 1/3 квартири львів’янина, який заборгував більше 125 тис. грн аліментів двом своїм дітям. Чоловік ігнорував свої зобов'язання протягом чотирьох років.

Як проінформували ZAXID.NET в головному управлінні Міністерства юстиції у Львівській області, починаючи з жовтня 2014 року львів’янин мав щомісяця виплачувати двом дітям по 1 тис. грн кожній до досягнення ними повноліття. Одній дитині чоловік мав ще додатково щомісяця платити 500 грн до її трирічного віку - до серпня 2016 року.

Оскільки чоловік не виконував рішення суду про виплату аліментів, Шевченківський відділ виконавчої служби відкрив провадження, а у вересні 2016 року Галицький районний суд ухвалив тимчасове обмеження виїзду боржника за кордон, яке дійсне і зараз.

У 2017 році працівники виконавчої служби арештували автомобіль Opel Vectra, що належав боржнику. Машину розшукали у Житомирі і привезли на експертизу та продаж до Львова.

22 березня мобільна виконавча група Міністерства юстиції навідалась до квартири неплатника аліментів, описала та арештувала 1/3 її частини, що належить боржнику. Керівник виконавчої служби Шевченківського району Роман Савойник розповів ZAXID.NET, що цю частину квартири виставлять незабаром на продаж. Він також зазначив, що справа цього неплатника аліментів перебуває у Галицькому суді, але рішення по ній ще немає.

Додамо, що за злісну несплату аліментів суд може притягнути боржника до громадських робіт від 120 до 240 годин. Наприклад, на початку березня Залізничний районний суд відправив львів’янина на громадські рбооти через 18 тис. грн невиплачених аліментів. Іноді суди приймають більш радикальні рішення, як це було у лютому цього року в Дрогобичі, де місцевого боржника відправилидо тюрми на рік.

Нагадаємо, 6 лютого набув чинності закон про посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості по сплаті аліментів. Окрім суспільно-корисних робіт, тим, хто не платить аліменти більше шести місяців, можуть тимчасово заборонити виїжджати за кордон, водити авто, користуватися зброєю і полювати, а також давати дозвіл на виїзд дитини за межі країни.

Також на сайті Мін'юсту є відкритий реєстр боржників, які понад три місяці мають борг по сплаті аліментів.