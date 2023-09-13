Нарковмісні ліки чоловік отримував у Бродівській центральній міській лікарні, де перебував на обліку

Бродівський районний суд Львівської області 7 вересня виніс вирок 39-річному мешканцю Бродів Вадиму Бобрецькому за продаж нарковмісних ліків, отриманих ним в лікарні за програмою замісної терапії. Окрім збуту таблеток «Бупрен», він також надавав свою квартиру для виготовлення і вживання наркотиків іншим людям, тож суд ухвалював рішення за чотирма епізодами.

У вироку суду зазначено, що впродовж червня-липня 2023 року чоловік продавав у своїй квартирі таблетки «Бупрен», які містять наркотичний засіб бупренорфін. За дві таблетки він просив 800 грн. Нарковмісний медпрепарат чоловік отримував у Бродівській центральній лікарні, де перебував на обліку в лікаря-нарколога і був учасником програми замісної підтримувальної терапії.

Суд засудив Вадима Бобрецького до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи, що він визнав свою вину і покаявся. Також засуджений має сплатити на користь держави понад 9 тис. грн за проведені у його справі експертизи.

Термін відбування покарання засудженому рахується від дати його затримання 10 липня. Упродовж 30 днів він може оскаржити вирок суду.