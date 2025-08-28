За романом авторки бестселерів Коллін Гувер зняли ще один фільм
Фільм вийде у прокат у 2025 році
Вийшов трейлер фільму «Шкодуючи за тобою», знятий за однойменним романом американської письменниці Коллін Гувер, відомої за серією романів «Покинь, якщо кохаєш». Фільм вийде в прокат у 2025 році.
Морґан Ґрант прагне вберегти доньку Клару від власних помилок юності, але дівчина відчайдушно шукає свій шлях. Їхнє життя назавжди змінює трагедія – загибель Кріса, чоловіка Морґан і батька Клари, що відкриває шокуючі таємниці. Щоб упоратися з втратою, мати й донька йдуть різними шляхами, дедалі більше віддаляючись одна від одної. Морґан знаходить розраду в давньому другові, тоді як Клара – у місцевому бунтарі. Але секрети й імпульсивні рішення обох ставлять під загрозу крихкі нитки, що ще тримають сімʼю разом.
Режисером фільму став Джош Бун, який знімав проєкти «Винні зірки» та «Нові мутанти». У фільмі знялись Еллісон Вільямс, Маккенна Ґрейс, Дейв Франко, Мейсон Темз та інші.