«Шкодуючи за тобою» зняли за однойменним романом американської письменниці Коллін Гувер

Вийшов трейлер фільму «Шкодуючи за тобою», знятий за однойменним романом американської письменниці Коллін Гувер, відомої за серією романів «Покинь, якщо кохаєш». Фільм вийде в прокат у 2025 році.

Морґан Ґрант прагне вберегти доньку Клару від власних помилок юності, але дівчина відчайдушно шукає свій шлях. Їхнє життя назавжди змінює трагедія – загибель Кріса, чоловіка Морґан і батька Клари, що відкриває шокуючі таємниці. Щоб упоратися з втратою, мати й донька йдуть різними шляхами, дедалі більше віддаляючись одна від одної. Морґан знаходить розраду в давньому другові, тоді як Клара – у місцевому бунтарі. Але секрети й імпульсивні рішення обох ставлять під загрозу крихкі нитки, що ще тримають сімʼю разом.

Режисером фільму став Джош Бун, який знімав проєкти «Винні зірки» та «Нові мутанти». У фільмі знялись Еллісон Вільямс, Маккенна Ґрейс, Дейв Франко, Мейсон Темз та інші.