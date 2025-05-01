У 2023 році верховинець неодноразового займався сексом з дружиною у присутності дітей

На Прикарпатті винесли вирок чоловіку, який займався сексом з дружиною у присутності дітей та розбещував 7-річну доньку. За скоєне мешканцю Верховинського району присудили 6 років позбавлення волі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 травня, прикарпатець упродовж квітня-червня 2023 року неодноразово вступав у статеві зносини з дружиною у присутності їхніх малолітніх дітей та вчиняв розпусні дії щодо своєї 7-річної доньки.

«У зв’язку з невиконанням батьками обов’язків щодо виховання дітей, їх було вилучено із сім’ї та передано на виховання до патронатної сім’ї, де дівчинка зізналась вихователю, що батько вчиняв щодо неї розпусні дії», – зазначили правоохоронці.

У суді прикарпатець не визнав своєї вини. Окрім ув’язнення на 6 років, суд заборонив йому 3 роки займати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми. Інформацію про верховинця внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.