На Буковині чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за те, що він на спортивному майданчику Михалківського ліцею зняв штани перед малолітньою дитиною і в її присутності почав мастурбувати. Також правоохоронці зафіксували ще один факт розбещення дітей в туалеті навчального закладу. В суді чоловік свою провину визнав повністю. Представниця малолітньої дитини натомість попросила в судді Олега Суського суворо не карати обвинуваченого, оскільки претензій до нього не має.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що перший факт розбещення неповнолітніх В Михалківському ліцеї в селі Михалкове Дністровського району трапився в 7 березня 2022 року. Житель села прийшов на спортивний майданчик освітнього закладу. Там він побачив малолітню дівчинку, яка гралась поблизу турніків.

«Обвинувачений почав робити розпусні дій стосовно дівчинки. Він з метою задоволення власної статевої пристрасті, використовуючи її безпорадний стан, вчинив розпусні дії, які виразились в непристойному оголенні свого статевого органу та вчиненні акту онанізму. Потерпіла не могла правильно розуміти сутність сексуальних дій чоловіка через свій вік», – йдеться у вироку Сокирянського районного суду від 17 січня.

Ще один випадок розбещення неповнолітніх стався того ж дня в туалеті ліцею. Буковинець зайшов всередину жіночого відділу і там показував дітям оголені статеві органи.

Обвинувачений в суді свою вину визнав повністю і щиро розкаявся. Суддя Олег Суський зачитав заяву представниці потерпілої малолітньої дитини. В ній вона зазначала, що будь-яких претензій до обвинуваченого вона немає, а також просила суд суворо його не карати. Окрім того, після скоєного злочину чоловіка відправили на проходження судово-психіатричної експертизи. Згідно з висновком експерта обвинувачений має ознаки психічного розладу у формі легкої розумової відсталості, тож він може усвідомлювати свої дії та керувати ними, а це відповідає категорії обмеженої осудності.

Суд буковинця визнав винним в розбещування малолітньої дитини і призначив покарання йому у вигляді 5 років позбавлення волі. Чоловіка перевезли до Чернівецького слідчого ізолятора, де він перебуватиме до того часу, поки вирок не набере законної сили. На рішення суду також можна ще подати апеляцію.