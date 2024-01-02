Суд на Хмельниччині призначив 15 років тюрми 21-річному чоловікові, який вчиняв сексуальне насильство щодо восьмирічної двоюрідної сестри. Відомості про нього також постановили внести до так званого «реєстру педофілів».

Як йдеться у вироку Волочиського райсуду, вперше насильство над двоюрідною сестрою 21-річний чоловік вчинив у лютому 2021 року. Вночі, перебуваючи під дією наркотиків, зловмисник торкався статевих органів дитини і знімав відео на свій мобільний. Слідству відомо про ще два аналогічні випадки.

Матір дівчинки розповіла, що племінник часто приїжджав до них у гості, але до цього на його поведінку ніхто не скаржився. Її донька в той час часто просила когось із дорослих полежати на ліжку, доки вона не засне. Це часто робив двоюрідний брат. Щоправда, згодом дівчинка сказала, що не хоче, аби він спав з нею на одному ліжку, але матір не надала цьому ніякого значення. Про те, що племінник вчиняв щодо її доньки сексуальне насильство, вона дізналась від поліції. Хто саме звернувся до правоохоронців, у вироку не зазначено.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав провину. Дослідивши матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей Кримінального кодексу: ч.4 та ч.6 ст. 153 ККУ (насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, якій не виповнилося 14 років) та ч.1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії). Йому призначили 15 років тюрми.

Також йому на два роки заборонили працювати на роботі, пов’язаній з вихованням дітей, хоча у вироку вказано, що чоловік працює електрозварювальником. Окрім цього, відомості про підсудного постановили внести до так званого «реєстру педофілів».

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.