Наразі обвинувачений перебуває під вартою в СІЗО

На Хмельниччині судитимуть 21-річного чоловіка, який неодноразово вчиняв сексуальне насильство над восьмирічною двоюрідною сестрою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, злочин чоловік вчинив ще у лютому 2021 року. «Обвинувачений, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї восьмирічної двоюрідної сестри. Усі свої дії знімав на мобільний телефон», – йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено три епізоди насильства над дівчинкою. Як йдеться в одній з ухвал, зловмисник оголював статеві органи дитини, доторкався до них та знімав це на відео.

Станом на 12 грудня розслідування цієї справи вже завершили, матеріали скерували до суду. 21-річному чоловікові інкримінують порушення ч.4 та ч.6 ст. 153 ККУ (насильницькі дії сексуального характеру щодо особи, якій не виповнилося 14 років) та ч.1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії).

Зловмиснику загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі. Про обвинуваченого відомо, що він вже має судимість за крадіжку. Він неодружений та раніше працював електрозварювальником. Наразі ж він перебуває під вартою.