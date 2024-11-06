Кримінальну справу передали до суду

На Прикарпатті передали до суду справу 23-річної мешканки Снятинської громади, яка створювала порнографічні матеріали та за гроші розміщувала у Telegram. Дівчині загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 6 листопада, обвинувачена упродовж 2023 року розповсюджувала в інтернеті порнографічні фото та відео, створені за її участю.

«Вона виклала на одному з Telegram-каналів понад 20 таких матеріалів та одержувала кошти за надання доступу до їх перегляду», – інформують правоохоронці.

Кримінальну справу передали до суду. За легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також виготовлення, розповсюдження та збут порнографічних предметів прикарпатці загрожує до семи років позбавлення волі.