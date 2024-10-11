Чоловік заготовляв тютюн в селі на Коломийщині упродовж березня-серпня 2024 року

Снятинський районний суд визнав винним 42-річного жителя Прикарпаття у незаконному виготовленні, зберіганні й збуті підакцизних товарів та легалізації доходів. За вирощування на своїй ділянці тютюну і продаж його в Україні прикарпатець заплатить 153 тис. грн штрафу.

Як розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі 10 жовтня, прикарпатець заготовляв тютюн в селі на Коломийщині упродовж березня-серпня 2024 року.

«Для цього він на своїй присадибній ділянці посадив насіння тютюну, систематично здійснював рихлення ґрунту, прополювання та прорідження рослин. Окрім цього, сконструював саморобний пристрій для подрібнення висушених фрагментів листкових пластинок тютюну», – інформують у прокуратурі.

Тютюн чоловік продавав в інтернеті, доставляючи поштою в інші регіони України. Гроші за товар отримував на банківську картку.

Суд визнав прикарпатця винним у незаконному виготовленні, зберіганні й збуті підакцизних товарів, а також легалізації доходів і призначив йому 153 тис. грн штрафу з позбавленням права 2 роки займатися торгівлею підакцизними товарами. На вирок можуть подати апеляцію.