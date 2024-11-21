За вирубку дерев у заповіднику 50-річному прикарпатцю загрожує 7 років тюрми
Державі завдано збитків на понад мільйон гривень
Прикарпатця підозрюють у незаконній вирубці лісу на території природно-заповідного фонду у Косівському районі. За вирубку дерев на понад мільйон гривень йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 21 листопада, 50-річний мешканець Косівщини вирубував буки у заповіднику упродовж жовтня 2024 року.
«Такими діями державі було завдано понад 1 млн грн збитків. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – інформують правоохоронці.
За незаконну вирубку лісу, що спричинило тяжкі наслідки, прикарпатцю загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі.