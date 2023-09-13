Франківський районний суд Львова виніс вирок військовому Дмитру С. за втечу з військової частини. Оскільки раніше він був уже двічі судимим, суд призначив йому 5 років і 2 місяці позбавлення волі без конфіскації майна.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець Радехова Дмитро С. раніше був неодноразово судимий за крадіжку. З 2020 року він за контрактом служив у артилерійському взводі однієї з військових частин Львівщини. Того ж року у квітні він самовільно залишив військову частину без поважних причин.

У суді Дмитро С. свою провину визнав, розкаявся і попросив суворо його не карати. Крім цього, в матеріалах справи зазначено, що він активно сприяв розкриттю злочину, але не уточнено, як саме.

Враховуючи обставини справи, а також попередню судимість, суддя Франківського райсуду Світлана Мартьянова визнала Дмитра С. винним за ч. 3 ст. 408 ККУ. Суд призначив йому 5 років і 2 місяці позбавлення волі без конфіскації майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.