Кузнецовський міський суд виніс вирок Миколі Полюховичу за замах на вбивство єгеря, який перешкоджав його незаконному полюванню. Обвинувачений двічі вистрілив у чоловіка, втім промахнувся. За скоєне йому призначили 7 років позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 16 липня, інцидент на території Олександрівського лісництва неподалік села Бір Зарічненської громади стався 17 жовтня 2014 року. Близько 17:30 єгер ТОВ «Лісопереробна компанія» викрив на незаконному полюванні Миколу Полюховича, на що той відповів пострілами у його бік. Згідно з матеріалами судової справи, обвинувачений стріляв із мисливської рушниці 16 калібру з відстані шести метрів. Микола Полюхович влучив у ствол зброї потерпілого, яка висіла у нього на плечі. Того ж дня правоохоронці вилучили у підозрюваного саморобний мисливський ніж.

У суді Микола Полюхович свою вину заперечив. Розповів, що вони з потерпілим живуть по сусідству і мають неприязні стосунки ще з 2010 року. У день злочину він нібито побачив дим зі сторони села Бір і, злякавшись перекидання полум’я на батьківський будинок, попросив дружину переправити його човном через річку Стир. Коли ж Микола Полюхович потрапив на інший берег і підходив до будинку, на нього нібито напали семеро чоловіків – сусід із його братом та кумом, троє поліцейських і ще один невідомий, які били його та душили. Тоді Микола Полюхович нібито знепритомнів, а коли прийшов до тями – пішов на берег і запалив вогнище, щоб його побачила та забрала дружина, однак на нього знову напали та підкинули ніж. Стверджує, що ні в кого не стріляв і тривалий час перебував на лікуванні.

Водночас потерпілий розповів свою версію подій. Він підтвердив, що мав із Миколою Полюховичем неприязні стосунки, оскільки останній тривалий час йому нібито погрожував фізичною розправою, а також був мисливцем і браконьєром. За словами єгеря, 17 жовтня 2024 року він побачив, як його сусід у плащі та чоботах, з собакою, а також рушницею під плащем їде човном через Стир. Тоді він припустив, що обвинувачений планує здійснювати незаконне полювання, тому сів в автомобіль і поїхав за ним. Дорогою він зайшов до брата, взяв рушницю, і вони поїхали мотоциклом у ліс. Там він виявив сусіда, який на вимогу зупинитися, відкрив вогонь. Потерпілий зазначив, що після інциденту відійшов на безпечну відстань і викликав правоохоронців, які пізніше затримали порушника.

Суддя Тетяна Демчина визнала Миколу Полюховича винним у замаху на умисне вбивство й призначила покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має заплатити 12 205 грн компенсації потерпілому, а також 11 943 грн за судові витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.