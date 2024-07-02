Ізяславський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Олегу Ф., з необережності якого тяжко травмувалася пенсіонерка. Чоловік зрізав дерево біля будинку потерпілої й воно впало прямо на неї – від отриманих травм жінка померла у лікарні. За скоєне обвинуваченому призначили рік іспитового терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 26 червня, нещасний випадок стався 1 лютого 2022 року. Пенсіонерка запропонувала обвинуваченому та його двом товаришам підзаробіток, що полягав у зрізанні та звалюванні дерев біля її будинку. Вони погодились і близько 16:00 почали спилювати сосни. Під час робіт одне з дерев впало на власницю домогосподарства, яка перебувала неподалік.

Жінку з тяжкими травмами госпіталізували в лікарню, втім вона через деякий час померла. Донька потерпілої зазначила в суді, що вважає причиною смерті матері не ушкодження внаслідок падіння дерева, а літній вік та перитоніт (ред. – запалення, що локалізується в черевній порожнині).

Водночас виконавець робіт Олег Ф. щиро розкаявся та просив його суворо не карати.

Суддя Роман Пашкевич визнав військовослужбовця винним за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), втім звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.