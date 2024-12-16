Під час обшуків у багажнику автівки виявили 4500 пачок сигарет

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця села Полянська Гута Михайла Штулера винним у незаконному зберіганні і транспортуванні для продажу підакцизних товарів. За знайдені правоохоронцями 9 ящиків сигарет, закарпатцю присудили 90 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 11 грудня. Йдеться про подію, яка сталася 4 жовтня поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді. Тоді працівники БЕБ та Чопського прикордонного загону зупинили в Ужгороді Škoda з раніше судимим за контрабанду місцевим мешканцем та його спільником. Під час обшуків у багажнику автівки виявили 4500 пачок сигарет. За інформацією правоохоронців, контрабандисти планували переправити партію сигарет з України до Словаччини за допомогою дрона.

Під час судового засідання виявилося, що водій автомобіля не був обізнаний про план Михайла Штулера, який помістив в багажник 9 ящиків з сигаретами. Обвинувачений у свою чергу уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Зарева визнала Михайла Штулера винним у незаконному зберіганні і транспортуванні для продажу підакцизних товарів і призначила йому 90,1 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.