За знайдені правоохоронцями 9 ящиків сигарет закарпатець заплатить 90 тис. грн штрафу
За інформацією ДПСУ, контрабандисти планували переправити сигарети до Словаччини за допомогою дрона
Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця села Полянська Гута Михайла Штулера винним у незаконному зберіганні і транспортуванні для продажу підакцизних товарів. За знайдені правоохоронцями 9 ящиків сигарет, закарпатцю присудили 90 тис. грн штрафу.
Вирок винесли 11 грудня. Йдеться про подію, яка сталася 4 жовтня поблизу залізничного вокзалу в Ужгороді. Тоді працівники БЕБ та Чопського прикордонного загону зупинили в Ужгороді Škoda з раніше судимим за контрабанду місцевим мешканцем та його спільником. Під час обшуків у багажнику автівки виявили 4500 пачок сигарет. За інформацією правоохоронців, контрабандисти планували переправити партію сигарет з України до Словаччини за допомогою дрона.
Під час судового засідання виявилося, що водій автомобіля не був обізнаний про план Михайла Штулера, який помістив в багажник 9 ящиків з сигаретами. Обвинувачений у свою чергу уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Зарева визнала Михайла Штулера винним у незаконному зберіганні і транспортуванні для продажу підакцизних товарів і призначила йому 90,1 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.