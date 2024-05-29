На вирок мешканець Косівського району очікував під вартою

На Прикарпатті винесли вирок 34-річному жителю Косівського району, який у червні 2023 року зґвалтував і вбив 9-річну мешканку селища Кути Вероніку Богданюк. За скоєне прикарпатець отримав довічне ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 29 травня, правоохоронці довели в суді, що житель Косівського району жорстоко познущався над дитиною і позбавив її життя, та попросили призначити йому за це найсуворіше покарання.

«Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив. Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного», – інформують у прокуратурі.

На вирок прикарпатець очікував під вартою. За зґвалтування та вбивство 9-річної дитини він отримав довічне ув’язнення.