Колись Джессіка Альба була однією з головних надій Голлівуду – зіркою, яка впевнено йшла до статусу супергероїні та ікони драм. Із часом її імʼя зникло з великих афіш, але деякі її насичені ролі не дають глядачам забути акторку. Від культового нуару до фантастики й гостросюжетних бойовиків – Джессіка Альба залишила яскравий слід у кіно, який точно варто пригадати.

«Місто гріхів» (2005)

Sin City

Події розгортаються в Місті гріхів, в якому твориться беззаконня, а корумпована поліція це підтримує. Але залишилися ще й відважні герої, які діють наодинці. Поліцейський, який рятує від нападника підлітку, хлопець, який мстить безпринципним убивцям за загибель своєї дівчини, та озброєні ескортниці, які кидають виклик міським гангстерам. Альба втілила виразний образ жінки, яка пройшла крізь травму, але зберегла гідність і внутрішній вогонь.

«Темний янгол» (2000-2002)

Dark Angel

Супергеройський серіал, роль у якому була проривною для Альби. Вона зіграла Макс – генетично вдосконалену солдатку, яка ще дитиною втекла від урядової групи біоінженерів. Вони змінюють гени дітей задля створення армії ідеальних солдатів. У постапокаліптичному Сієтлі Макс намагається жити нормальним життям, переховуючись від урядових агентів і шукаючи своїх генетично удосконалених братів і сестер.

«Фантастична четвірка» (2005/2007)

Fantastic Four

Роль у цьому фільмі зробила Альбу одну з найбільш упізнаваних супергероїнь 2000-х. Фільм розповідає про винахідника та астронавта Ріда Річардса, який очолює експедицію в космос у центр космічних бур. Там він сподівається розкрити секрети генетичного коду людини і примусити їх працювати на благо людей. Альба зіграла Сью Шторм – директорку програми генетичних досліджень та подругу Ріда.

«Око» (2008)

The Eye

Сідні, яку зіграла Джессіка Альба, осліпла в дитинстві та вже звикла до життя в суцільній темряві. Але згодом новітні технології в медицині подарували їй шанс знову бачити – дівчині пересадили рогівки очей невідомого донора. Але після цього Сідні починає бачити те, чого б не мала: їй ввижаються події, які сталися в минулому або відбудуться в майбутньому.

«Наркоз» (2007)

Awake

Клей Бересфорд – успішний бізнесмен та мільярдер, але має хворе серце й потребує трансплантації від донора. Одного дня він зважується на операцію, проте наркоз не подіяв, тому він почув, що команда лікарів змовились із його дівчиною Сем (Альба) і хоче його вбити.

«Хані» (2003)

Honey

Талановита танцюристка Хані Денієлз все життя чекала, коли вона зможе показати свій танець усьому світу. Вдень вона навчає хіп-хопу сусідських дітей, а вночі підробляє у барі. Однієї ночі вона виходить на танцпол, і майстерність її танцю привертає увагу відвідувачів. Відомий режисер, побачивши Хані в клубі, пропонує їй епізодичну роль танцівниці. Тепер її мрія може втілитись у життя, але успіх йде геть так само швидко, як і приходить.

«Успіху, Чак» (2007)

Good Luck Chuck

Ще в дитинстві Чарлі прокляла закохана дівчинка: тепер будь-яка жінка, яка проведе з ним ніч, вийде заміж за іншого хлопця. Чарлі і не згадував цей дивний випадок, але вже дорослим став помічати, що всі його колишні дуже швидко знаходять пару. Цей факт швидко став загальновідомим, тож у Чака не було відбою від дівчат, які хотіли вийти заміж. Спершу йому це подобалося, однак якось він зустрів Кем (Альба) і закохався. Тепер йому потрібно зруйнувати прокляття.