Окуповану Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України, відремонтувавши одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час обстрілів.

В агентстві зазначили, що відновлена лінія напругою 750 кВ тепер забезпечує ЗАЕС електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила зв'язок з цією лінією 750 кВ, вона спочатку покладалася на електроенергію, вироблену самою станцією, а потім на резервні лінії електропередач, що з'єднували її з мережею через розподільчий пункт сусідньої теплової електростанції.

Після повторного підключення основної лінії у п’ятницю вдень, три резервні лінії електропередач знову перебувають у резерві. Три інші основні зовнішні лінії 750 кВ, які були пошкоджені раніше, залишаються знеструмленими.

Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують живлення для підтримання необхідних функцій безпеки. З 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим об'єктам.