Загиблого бійця Юрія Довганика поховають на Личакові у понеділок

У загиблого Юрія Довганика залишилась донька та дружина

3-4 червня Львів прощатиметься із загиблим бійцем Юрієм Довгаником, водієм-стрільцем взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

За інформацією Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, у неділю, 3 червня, відбудеться поминальна служба за загиблим. Початок – о 18:00 в каплиці Різдва Хрестителя Господнього Іоана УПЦ КП (вул.Пекарська, 51).

Похорон відбудеться 4 червня об 11:00 в гарнізонному храмі Святих ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають Юрія Довганика на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 47-річний львів'янин Юрій Довганик помер у військовому шпиталі Дніпра після поранень у зоні бойових дій на сході України.

У загиблого залишилися дружина та донька.