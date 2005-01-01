Загиблого бійця Юрія Довганика поховають на Личакові у понеділок

СуспільствоОрися Шиян, 1 червня6510

До теми

Загиблого бійця Юрія Довганика поховають на Личакові у понеділок
У загиблого Юрія Довганика залишилась донька та дружина

3-4 червня Львів прощатиметься із загиблим бійцем Юрієм Довгаником, водієм-стрільцем взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

За інформацією Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, у неділю, 3 червня, відбудеться поминальна служба за загиблим. Початок – о 18:00 в каплиці Різдва Хрестителя Господнього Іоана УПЦ КП (вул.Пекарська, 51).

Похорон відбудеться 4 червня об 11:00 в гарнізонному храмі Святих ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають Юрія Довганика на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, 47-річний львів'янин Юрій Довганик помер у військовому шпиталі Дніпра після поранень у зоні бойових дій на сході України.

У загиблого залишилися дружина та донька.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У госпіталі Дніпра помер поранений на фронті 47-річний боєць зі Львова ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук