Загиблого в АТО Петра Михайлюка поховають 25 грудня у рідному селі

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня26315

До теми

Загиблого в АТО Петра Михайлюка поховають 25 грудня у рідному селі
фото «Золочів.нет»
Боєць 80 аеромобільної бригади Петро Михайлюк

Контрактника із Золочівського району Петра Михайлюка, який загинув 22 грудня в зоні АТО, поховають у понеділок, 25 грудня. Про це повідомило місцеве видання «Золочів.нет».

«Тіло із полеглим воїном вже прямує із сходу у село Гологори Золочівського району. Похорон відбудеться 25 грудня 2017 року о 12:00», – йдеться у повідомленні «Золочів.нет».

Нагадаємо, 43-річний боєць 80 аеромобільної бригади Петро Михайлюк загинув 22 грудня поблизу населеного пункту Старий Айдар Луганської області від поранення в шию.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В зоні АТО загинув 43-річний військовий з Львівщини ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук