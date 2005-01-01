Загиблого в АТО Петра Михайлюка поховають 25 грудня у рідному селі

Боєць 80 аеромобільної бригади Петро Михайлюк

Контрактника із Золочівського району Петра Михайлюка, який загинув 22 грудня в зоні АТО, поховають у понеділок, 25 грудня. Про це повідомило місцеве видання «Золочів.нет». «Тіло із полеглим воїном вже прямує із сходу у село Гологори Золочівського району. Похорон відбудеться 25 грудня 2017 року о 12:00», – йдеться у повідомленні «Золочів.нет». Нагадаємо, 43-річний боєць 80 аеромобільної бригади Петро Михайлюк загинув 22 грудня поблизу населеного пункту Старий Айдар Луганської області від поранення в шию.

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