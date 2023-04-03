Артур Пашкуляк загинув у Бахмуті

У боях за Україну загинув відомий мукачівець Артур Пашкуляк. Від початку широкомасштабного вторгнення Пашкуляк, як військовий Головного управління розвідки, воював на сході країни. Про смерть Артура Пашкуляка стало відомо ввечері неділі, 2 квітня.

44-річний Артур Пашкуляк воював на найгарячіших ділянках фронту, потрапляв під обстріл у Запорізькій області, а загинув у Бахмуті.

«Вже можу сказати, що він був військовослужбовцем Головного управління розвідки, але був прикомандирований до чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура під позивним "Махно". Там ніс службу», – написав в Telegram місцевий журналіст Віталій Глагола.

За словами Глаголи, знайомі загиблого Артура Пашкуляка характеризують його як різкого та разом з тим справедливого чоловіка, який мав значний вплив у регіоні, а побратими сприймали чоловіка як харизматичного та сміливого українця.

Попри те, в Артура Пашкуляка неоднозначна репутація. Його вважали відомим на Закарпатті кримінальним авторитетом. За даними ЗМІ він був близький до колишнього народного депутата Михайла Ланьо, теж відомого у кримінальному світі під прізвиськом «Блюк».

Артур Пашкуляк був безпосередньо причетний до стрілянини у Мукачево в 2015 році, в результаті якої були вбиті троє людей, ще 11 були поранені. А у лютому 2020 року на Артура Пашкуляка вчинили збройний замах, але він вижив.