У суботу, 6 травня, з нагоди 767-ї річниці Дня міста Львова перед міською ратушею встановили 12 прапорів військових підрозділів та оборонних структур, що зараз захищають Україну. Левів перед ратушею одягнули в однострій бригад ЗСУ. Спершу військовослужбовець Роман Василюк, якому після отриманого поранення під Бахмутом встановили біонічний протез руки у реабілітаційному центрі «Незламні», підняв штандарт Львова. Також на знак пошани і подяки курсанти військової академії під гучні оплески встановили перед ратушею прапори Збройних сил України, прикордонників, Сухопутних військ, Нацгвардії, Повітряних сил, ДСНС, Військово-морських сил, Нацполіції, Десантно-штурмових військ, СБУ, Сил спеціальних операцій. Капелан Львівської міської ради Павло Дроздяк назвав військові знамена життям святих, за якими стоїть велика жертва і любов. Після виконання гімну хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні.

Фото: Роман Балук