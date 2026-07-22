Олексій Сич у футболці столичного клубу

Захисник «Карпат» Олексій Сич продовжить кар’єру в «Динамо», повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

25-річний оборонець підписав з киянами контракт на три роки з можливістю продовження співпраці на ще один рік. «Карпати» зберігатимуть за собою право на отримання 50 відсотків від суми наступного трансферу футболіста.

Також у випадку наміру «Динамо» прийняти пропозицію будь-якого клубу щодо трансферу Олексія, львівський клуб матиме першочергове право викупу футболіста на тих самих умовах.

Фінансові умови угоди не розголошуються, однак Transfermarkt зазначає, що «леви» отримали за продаж свого гравця 1 млн євро.

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Нагадаємо, Сич – вихованець «Карпат». В основному складі львівського клубу дебютував 14 березня 2020 року в дербі проти ФК «Львів» (1:1) у рамках 23-го туру Прем'єр-ліги, вийшовши на поле у стартовому складі.

З 2020 по 2025 роки Сич був гравцем львівського «Руху». В сезоні-2022/23 виступав на правах оренди за бельгійський «Кортрейк» (14 матчів у чемпіонаті Бельгії, 3 у Кубку). У січні 2025 року повернувся до львівських «Карпат». Загалом в УПЛ провів 87 матчів, ще 2 – у Кубку України.

У доробку Олексія також два матчі за національну збірну України. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.