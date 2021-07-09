«Тригрошова опера» Бертольда Брехта на музику Курта Вайля.

У Театрі ім. Марії Заньковецької – прем'єра вистави «Тригрошова опера». Це світовий шлягер німецького драматурга Бертольта Брехта, який йшов на сценах від Бродвею до Берліна. П'єсу у Львові поставив київський режисер Максим Голенко. Актори та оркестр театру наживо виконуватимуть оригінальну музику композитора Курта Вайля у стилі баладової опери, який близький до джазових ритмів. Прем'єра – у п'ятницю та суботу, 9 та 10 липня. Більше інформації знайдете на сайті театру.

«Наша постановка відбувається в умовах постапокаліптичного стану, періоду і, я думаю, що саме цим вона і відрізняється від усіх інших варіантів у театрах», – розповіла заслужена артистка України Олександра Люта.

«Дуже багато праці над хореографією, над піснею, над самою виставою, над самою сукупністю вистави. Цікаво, як сприйме виставу саме львівський глядач», – додала акторка Марта Кулай.

«Забави на Петра».

Нічні екскурсії з етнічним колоритом «Забави на Петра» – такі атракції влаштують 9 та 10 липня у Музеї народної архітектури та побуту. Гості відвідають хату музиканта з давніми інструментами, візьмуть участь у майстер-класах народних ремесел, потраплять на озеро купальської ночі і «петруватимуть» з музиками, автентичними танцями і частуванням. Зареєструватися можна за посиланням.

Стартує Фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера.

Від 11 до 16 липня у Львові триватиме Фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера. Цей австрійський диригент і композитор заснував у Львові симфонічний оркестр K&K Philharmoniker та хор K&K Opernchor. Ці колективи, а також гастролери запрошують на концерти музики Кендлінгера. Серед солістів – всесвітньовідомий мексиканський тенор Ромон Варгас. Програму знайдете тут.

«Фестиваль – один тиждень моєї музики: два великі симфонічні концерти і ще два – камерні. Найбільша сенасація – приїзд Рамона Варгаса, одного з п'яти найкращих тенорів світу. З ним виконаємо мою Третю симфонію «Права людини», яка нині дуже актуальна», – запросив композитор Маттіас Кендлінгер.

Майстерня фантазій у Музеї модерної скульптури Михайла Дзиндри.

Відвідувачів запрошують на Майстерню фантазій у Музеї модерної скульптури Михайла Дзиндри, що у Брюховичах. Щосуботи упродовж літа там відбуваються безкоштовні майстер-класи і розмови на теми історії мистецтва та різноманітних технік об'ємних композицій. 10 липня з відвідувачами ділитиметься таємницями творчості скульптор Василь Гриневич. Деталі за посиланням.

Фотографії Івана Миколайчука.

У Музеї народної архітектури і побуту відкрили виставку фотографії з життя і творчості актора Івана Миколайчука. Вона доступна упродовж місяця у приміщенні школи зі села Бусовисько Старосамбірського району. Подія відбувається у межах фестивалю «Коло Миколайчука», яку присвятили 80-річчю українського кіномитця. Більше інформації знайдете за посиланням.

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