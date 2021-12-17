Андрій Ткачук цього року вже встановив світовий рекорд із дводобового бігу

Мешканець Хуста, рекордсмен із 24- та 48-годинного бігу Андрій Ткачук (Бродяга) здобув «золото» на щорічному благодійному забігу на 24 години в Іспанії. За добу закарпатець пробіг 605 кіл стадіону.

Про перемогу Андрія Ткачука повідомили його друзі та партнери на сторінці спортсмена у Facebook. За офіційними результатами змагань 24 hores d`ultrafons en pista de Barcelona (щорічний благодійний забіг у Барселоні) Андрій Ткачук за одну добу подолав 605 кіл на стадіоні або 264 809 км.

Як зазначається на офіційному сайті забігу, кошти, зібрані під час змагань будуть направлені на підтримку громадської організації, яка займається покращенням емоційного стану важкохворих людей.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року 35-річний Андрій Ткачук (Бродяга) встановив світовий рекорд із дводобового бігу на тредмилі (біговій доріжці) з результатом 410 км. Рекордні кілометри закарпатець пробіг на III чемпіонаті світу з 48-годинного бігу на біговій доріжці, що відбувся у Польщі. А у липні 2021 року на чемпіонаті України із 48-годинного бігу у Вінниці побив власний рекорд 2019 року, встановив новий рекорд України та показав другий у світі результат за всю історію дводобового бігу, подолавши 435 446 км за дві доби.