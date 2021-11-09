35-річний Андрій Ткачук за 48-годин здолав 410 км

35-річний Андрій Ткачук (Бродяга) встановив світовий рекорд із дводобового бігу на тредмилі (біговій доріжці) з результатом 410 км. Рекордні кілометри закарпатець пробіг на III чемпіонаті світу з 48-годинного бігу на біговій доріжці, що відбувся 6-7 листопада у Польщі. Разом із Андрієм Ткачуком рекордсменкою світу серед жінок стала мешканка Миколаєва Валентина Ковальська з результатом 339 км.

Друге та третє місце на чемпіонаті світу з 48-годинного біг здобули два поляки – Якуб Шлезяк та Адам Олкуш з результатами 380 і 376,9 км відповідно. Другою серед жінок стала також представниця України – Вікторія Ніколаєнко-Брянцева з результатом 310 км за 48 годин на біговій доріжці.

Андрій Ткачук під час дводобового бігу із встановленням рекорду ще встигав проводити трансляції у соцмережах та відповідати на коментарі: спортсмен закликав робити ставки та відправляти 1 грн за кожен подоланий ним кілометр для благодійного фонду «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям.

Нагадаємо, влітку на чемпіонаті України із 48-годинного бігу по місцевості, який відбувся у Вінниці, 35-річний Андрій Ткачук (Бродяга) побив власний рекорд 2019 року, встановив новий рекорд України та показав другий у світі результат за всю історію дводобового бігу – 435,446 км.