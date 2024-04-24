За скоєне мукачівцю загрожує до 8 років ув’язнення

Поліція затримала 38-річного жителя Мукачева, який присвоїв загублену пенсіонером банківську картку і майже рік розраховувався нею у магазинах. Всього за цей час він витратив з рахунку пенсіонера 40 тис. грн.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 24 квітня, мукачівський пенсіонер розповів їм, що з його банківської картки, яку він загубив рік тому, зникли гроші.

Поліцейські швидко знайшли чоловіка, який присвоїв картку

«Весь цей час карткою успішно розраховувались за покупки в крамницях, про що потерпілий навіть і не здогадувався. Поліцейські швидко встановили чоловіка, який присвоїв картку, а в подальшому і кошти пенсіонера. Ним виявився 38-річний мукачівець. Загальна сума, яку підозрюваний витратив з рахунку пенсіонера, складає майже 40 тисяч гривень», – зазначили у поліції.

Затриманому повідомили про підозру за крадіжку та привласнення офіційних документів, вчинене з корисливих мотивів. За скоєне мукачівцю загрожує до 8 років ув’язнення.