Зі спальні злодії винесли понад 5 тис. євро, коштовні годинники та золоті вироби

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним уродженця міста Молодогвардійськ Луганської області Андрія Горячева у крадіжці, вчиненій у великих розмірах в умовах воєнного стану. За крадіжку золота та коштів загальною сумою 320 тис. грн з квартири у Мукачеві злодій отримав 6 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 січня, у травні 2023 року Андрій Горячев разом з іншим співучасником злочину, якого судять в рамках іншого кримінального провадження, приїхав з Харкова у Мукачево і обікрав квартиру місцевих жителів. Зі спальні злодії винесли понад 5 тис. євро, коштовні годинники та золоті вироби на загальну суму 320,7 тис. грн.

Особи крадіїв встановили після зняття відбитків пальців та залучення до розслідування службового собаки на прізвисько «Лілу» і матеріалів з камер відеоспостереження, встановлених на в’їзді у Закарпаття. Підозрюваних затримали у Борисполі, а коштовності знайшли у запасці їхнього автомобіля.

У суді Андрій Горячев не визнав свою провину. Розглянувши всі матеріали справи, суддя Іван Котубей призначив обвинуваченому 6 років позбавлення волі. Також Андрій Горячев має відшкодувати потерпілим 26,1 тис. грн матеріальної і моральної шкоди, а на користь держави – 17,8 тис. грн за проведення експертиз.