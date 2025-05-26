Одразу після отримання 1500 доларів Святослава Говді затримали правоохоронці

Виноградівський районний суд визнав місцевого мешканця Святослава Говді винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України і призначив йому 7 років позбавлення волі.

Вирок винесли 16 травня. Йдеться про схему ухилення від мобілізації, яку викрили на Берегівщині у лютому 2024 року. 63-річний Святослав Говді за домовленістю із невстановленим розслідуванням спільником зателефонував ухилянту і сказав, що той має приїхати у селище Вилок. Звідти «клієнта» спочатку доставили до ромського табору, а потім – через ліс – до помешкання обвинуваченого. Переправник одягнув ухилянта у гідрокостюм та розповів, як слід перепливати Тису на гумовій камері. Одразу після отримання 1500 доларів Святослава Говді затримали правоохоронці.

Під час судового засідання він не визнав своєї вини і сказав, що в той день у його двір зайшли двоє хлопців та сказали, що хочуть йти через кордон. Натомість він відповів, що він їм у цьому не помічник. Святослав Говді пояснив суду, що нікому не дзвонив і не давав гідрокостюм, а гроші не просив і не брав. У свою чергу, ухилянт зізнався, що шукав спосіб перетнути кордон у Telegram і, як натрапив на схему, повідомив правоохоронцям. Свідок підтвердив, що обвинувачений проводив інструктаж, одягав на нього гідрокостюм і за це отримав гроші.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Святослава Говді винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України і призначив йому 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та органах охорони державного кордону строком на 3 роки з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.